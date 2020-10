Neu im Kino "Milla meets Moses": Keine nur traurige Geschichte über Krebs

Bildrechte: Jochen Saupe

Der Film "Milla meets Moses" hatte bereits bei den Filmfestspielen in Venedig 2019 Premiere, wo der männliche Hauptdarsteller Tobey Wallace als bester Nachwuchsschauspieler ausgezeichnet wurde. Er spielt in Shannon Murphys Dramödie den Drogendealer Moses, in den sich die krebskranke Milla verliebt. Die Eltern sind zunächst dagegen, doch erkennen auch, welche Lebensfreude er in Milla weckt.