Die 1930 erschienene Erzählung "Narziss und Goldmund" von Hermann Hesse dürfte zu den meistgelesenen deutschen Büchern gehören. Die spätromantische Geschichte zweier Klosterbrüder, ihre innige Freundschaft, von der Seite Narziss' auch Liebe, war so etwas wie Pflichtlektüre empfindsamer Gemüter.



In Stefan Ruzowitzkys Verfilmung verkörpern Jannis Niewöhner als Goldmund und Sabin Tambrea als Narziss glaubwürdig die Prinzipien von extrovertiertem und introvertiertem Leben, für die diese Mönche stehen. Ruzowitzky ("Die Fälscher") inszeniert dabei kein konkretes Mittelalter, sondern ein buntes, sinnliches Historien-Spektakel, in dem Hesses Frauenfiguren ein größeres Gewicht erhalten.