Rezensiert von Knut Elstermann Die Filmstarts am 13. Juni 2019

Was ist neu im Kino? Die Filmstarts am 13. Juni 2019: Jim Jarmusch feiert mit "The Dead Don't Die" ausgerechnet mit Zombies sein Comeback, die schwedische Komödie mit Pernilla August: "Britt-Marie war hier" und "Sunset" von Oscar-Regisseur Láslzó Nemes. Was unser Filmkritiker Knut Elstermann sagt ...