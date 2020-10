Mit ihrem kraftvollen Film "Beach Rats" ist die New Yorker Regisseurin Eliza Hittman 2017 auf einen Schlag bekannt geworden. In diesem Jahr lief ihr neuer Film "Niemals Selten Manchmal Immer" im Wettbewerb der Berlinale und überzeugte wieder durch die große Intensität und Natürlichkeit des Erzählens.

Autumn ist siebzehn, aufgewachsen im Arbeitermilieu in Pennsylvania und ungewollt schwanger. Eine Abtreibung für Minderjährige ist dort ohne Einwilligung der Eltern nicht möglich, deshalb bricht sie mit ihrer Cousine nach New York auf, um bei einer Beratungsstelle Hilfe zu suchen. Die herausragenden Newcomerinnen Sidney Flanigan und Talia Ryder, machen in diesem aufrichtigen und eindringlichen Film die Not, das Ausgeliefertsein in dieser schwierigen, für Frauen erniedrigenden Situation sichtbar, nur mit wenigen Worten.