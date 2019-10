"Normal" – Filmkritik und Trailer zur Dokumentation über Geschlechterklischees

Regisseurin Adele Tuli sieht jungen Mädchen beim Herausputzen zu, zeigt traditionelle Hochzeitsrituale, krachende Jahrmarktsvergnügungen und ausgelassene Junggesellinnen-Abschiede. In Kursen, die Tuli mit der Kamera besucht, werden die alten Rollenklischees erstaunlich ungebrochen vermittelt, die perfekte Hausfrau, der starke Macho-Mann. Der Film hinterfragt und entzaubert die kitschigen, inszenierten Bilder, die heteronormativen Vorstellungen, die noch immer so tief in der Gesellschaft verankert sind, nicht nur in der italienischen.

Gymnastik für junge Mütter im Park Bildrechte: missingFILMs