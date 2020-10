Neuer Dokumentarfilm Wie kommt das Geld in die Welt?: "Oeconomia" fragt, Banker passen

Bildrechte: Jochen Saupe

Dokufilmerin Carmen Losmann macht sich in der Finanzkapitale Frankfurt auf die Spur des Geldes. Banker schockt sie mit scheinbar einfachen Fragen: Wie kommt das Geld in die Welt? Und wie werden die Schulden der einen zu Gewinnen der anderen? Wie wir herauskommen aus der Logik der endlosen Kapitalvermehrung, vor der finalen Erschöpfung von Mensch und Natur, das will sie eigentlich wissen. Auf der Berlinale feierte "Oeconomia" Premiere. "Klug und unterhaltsam", lobt unser Kritiker das Werk.