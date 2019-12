Die historische Altstadt in Görlitz hat schon so manche Filmschaffende in das sächsische Städtchen gelockt: Einer der bekanntesten ist Wes Andersons "Grand Budapest Hotel". Dafür verwandelte sich das Görlitzer Jugendstil-Warenhaus in ein Hotel. Bei einem Rundgang lässt sich noch mehr Filmkulissen nachspüren. Das Schlesische Museum zu Görlitz gibt Einblick in die Schlesische Kultur, das Kulturhistorisches Museum Görlitz zeigt Kunst in einer Befestigungsanlage aus dem 15. Jahrhundert. Die Altstadtbrücke und die "Brücke der Freundschaft" führen ins polnische Zgorzelec und ermöglichen so einen schnellen Abstecher ins Nachbarland.