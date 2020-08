Jetzt im Kino Der Film "Pandemie" zeigt Corona als Thriller

Bildrechte: Jochen Saupe

Der koreanische Thriller ist zwar schon sieben Jahre alt, trotzdem erinnert der Virusausbruch im Film stark an die COVID-19-Pandemie. Aus aktuellem, Anlass kommt er jetzt auch in Deutschland in die Kinos. Unser Kritiker empfiehlt: Dieser Film ist nichts für Menschen, die im Kino die Realität vergessen wollen.