Szene aus "Paranza" Bildrechte: Prokino Filmverleih

Im Mittelpunkt dieser Romanverfilmung nach Roberto Saviano ("Gomorrha"), der auch am Drehbuch mitgearbeitet hat, steht Nicola (Francesco Di Napoli), der zum Anführer dieses gefürchteten Clans aufsteigt. "Paranza - Der Clan der Kinder" (Regie: Claudio Giovannesi) ist nicht so eindringlich geworden wie die Verfilmung von "Gomorrha" vor zehn Jahren (Regie: Matteo Garrone) nach Savianos berühmten Buch. Dieser Film löst sich zu wenig von den gewohnten Bildern der Mafia, findet keinen direkten, neuen Zugang. Doch die gut gewählten, sehr lebendigen Laiendarsteller in der Altstadt Neapels verleihen dem Film (im Original mit selbst für Italiener unverständlichem Dialekt) doch einen starken, erschreckenden Eindruck von Authentizität.