Familie Kim verdient ihr Geld mit dem Falten von Pizzakartons Bildrechte: Verleih Koch Films

Es gelingt ihm auf perfide und wirkungsvolle Weise die Hausangestellten gegen seine eigenen Familienangehörigen auszutauschen, die Kims übernehmen von den Besitzern unbemerkt die Herrschaft in der Villa, hemmungslose Parasiten im Bett des Wohlstands, die ihre Herren nach allen Regeln der Kunst ausnehmen. Sie sind dabei völlig frei von moralischen Skrupeln – so wie der Film überhaupt nicht wertet, sondern nur genüsslich demonstriert, was geschieht, wenn die sozialen Gegensätze aufeinanderprallen.