Nach der Goldenen Palme und den sensationellen vier Oscars für diesen südkoreanischen Film kommt die gefeierte Gesellschaftssatire jetzt noch einmal ins Kino – in einer schwarz-weißen Fassung. So sehen wir jetzt also die Geschichte der bettelarmen Familie Kim, die sich als hemmungslose Parasiten in eine herrschaftliche Villa einschleicht, in kontrastreicher, nuancierter Fotografie, durch die diese unterschiedlichen Welten sogar noch deutlicher werden.