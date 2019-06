Volker Hagedorn: Paris als Musikmetropole Bildrechte: Rowohlt Verlag

Beispielhaft dafür steht das 19. Jahrhundert, in dem sich, im Nachgang der Revolution, die Kunstgenres neu sortierten und den Aufbruch probten. Begünstigt durch bedeutende Institutionen wie das Pariser Conservatoire, zahllose Theater- und Opernhäuser und das allemein kulturaffine geistige Klima der Stadt, zog es im 19. Jahrhundert sukzessive mehr Komponisten und Musiker aus Frankreich und Europa in die Metropole. Man wollte teilhaben am weitdimensionierten Musik-Diskurs der Stadt, man wollte ihre 'Klang'-DNA prägen. So versammelten sich denn in Paris Protagonisten der europäischen Musikszene wie Berlioz, Wagner, Chopin, Meyerbeer, Offenbach, Rossini, Paganini und viele andere. Hier konnten sie in Austausch treten mit den Kollegen ebenso wie mit Malern, Schriftstellern, Theater-Machern, Photographen, Architekten, Wissenschaftlern und Intellektuellen.



Vor allem aber ließ sich in der Metropole das eigene Schaffen vorantreiben. Das dichte Geflecht von Beziehungen, gegenseitigen Beinflussungen und Inspirationen unter den handelnden Figuren aufzufalten und gegebenenfalls zu entschlüsseln, und dabei sowohl Menschlich-Allzumenschliches als auch historische Rahmenbedingungen in den Blick zu nehmen, ist die Haupt-Intention von Volker Hagedorns Buch "Der Klang von Paris".