Berlinale-Preisträger "Paris Calligrammes" – Eine genauso kluge wie kritische Liebeserklärung an Paris

Ulrike Ottinger beleuchtet in ihrer Dokumentation "Paris Calligrammes" ihre Zeit in der französischen Hauptstadt. Dabei schwelgt sie ebenso in wundervollen Erinnerungen, wie sie auch kritische Gedanken nicht ausspart. MDR KULTUR-Filmkritiker Knut Elstermann findet, dass ihr damit eine differenzierte Retrospektive ihres Lebens gelingt.