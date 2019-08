Mit "Lunchbox" gelang dem indischen Regisseur Ritesh Batra 2013 ein Überraschungshit und es folgten internationale Arbeiten wie die gelungene Literaturverfilmung "Vom Ende einer Geschichte". Mit "Photograph" kehrte der in New York lebende Regisseur wieder nach Indien zurück, um eine zauberhafte Liebesgeschichte in Mumbai zu erzählen.