Eine Insel in der Bretagne, am Ende des 18. Jahrhunderts: Eine Pariser Künstlerin (Noémie Marchant) malt hier das Porträt einer jungen Adligen (Adèle Haenel), das zu ihrem künftigen Bräutigam nach Mailand geschickt werden soll. Eine arrangierte Ehe, gegen die sie sich die junge Frau heftig wehrt, weshalb es anfangs auch keine eigentlichen Porträtsitzungen gibt, sondern nur lange Spaziergänge. Doch während die Malerin aus dem Gedächtnis arbeitet, verlieben sich Künstlerin und Modell ineinander. Ständig verändert sich das Bild dabei durch die immer neuen, tieferen Einsichten.

Wunderbar sensibel, fast nur mit Blicken und Gesten, gestalten die beiden Schauspielerinnen ein weibliches Begehren, für das ihre Figuren in ihrer Zeit keinen Begriff, keine Sprache, kein Vorbild haben. Für diesen berückend schönen, in seiner Reduzierung und Kargheit so intensiven Liebesfilm gab es in Cannes den Drehbuchpreis.