Prince Rogers Nelson wurde am 7. Juni 1958 in Minneapolis geboren – unter dem Namen Prince ist er zum vollkommensten Popstar der achtziger Jahre geworden. Schillernd war er, genialisch, nicht ganz von dieser Welt, überirdisch eben. In seiner Persona verschmolzen Little Richard, Jimi Hendrix und James Brown zu einer androgynen Kunstfigur. Er nahm in seinen Texten kein Blatt vor den Mund, seine Lyrics waren so sexy wie er selbst; Geschlechtergrenzen warf er über Bord.

Das unerwartet letzte Projekt

Drei Jahre nach dem Tod des Musikers Prince ist nun dessen unvollendete Autobiografie erschienen. Bildrechte: Heyne Verlag Sein letztes großes Projekt, von dem niemand ahnte, dass es das letzte sein würde, war ein erstes Buch – eine Mischung aus Autobiographie und Handbuch eines gelingenden Lebens, eine Selbsterklärung und eine geheimnisvolle Bibel zugleich. Der junge Journalist Dan Piepenbring sollte ihm dabei helfen. Vollendet wurde es nicht. Prince starb bekanntlich am 21. April 2016 mit nur 57 Jahren. Dass nun doch ein Buch erscheinen konnte und auch noch eines, das in Princes Sinn gewesen wäre, ist eben jenem Dan Piepenbring zu verdanken, der sich in den Archiven umsah und seine eigenen Eindrücke beitrug.

Hohe Erwartungen an das eigene Buch

Wie mag es einem jungen Mann gehen, der Prince verehrt und sich durch diverse Umstände plötzlich zum Co-Autor eines Buches erkoren sieht, das Prince zu veröffentlichen gedenkt? Es ist drei Monate vor dem überraschenden Tod von Prince im April 2016, dass der Dan Piepenbring, Mitarbeiter des Literaturmagazins "The Paris Review", ins Allerheiligste von Paisley Park geladen wird – in die Gemächer des Prinzen:

Sobald […] Prince den Raum betreten hatte, war alle Beklemmung verflogen. Er war charmant, interessiert, sogar selbstkritisch. Die nächsten zwei Stunden vergingen in einer ungezwungenen Unterhaltung über sein Leben, seine musikalische Philosophie und seine Erwartungen an das Buch. Dan Piepenbring, Co-Autor "The Beautiful Ones"

Prince fühlte sich mit seiner Musik von weißen Kritikern missverstanden. Bildrechte: dpa Es sind hochtrabende Pläne, die Prince antreiben: Er möchte über das eigene Leben erzählen, aber anders, als es irgendwer sonst jemals getan hat. Er möchte erkunden, was der Begriff Funkyness eigentlich bedeutet. Weiße Kritiker hatten – so empfindet er es – seine Musik immer falsch beschrieben. Und, ganz nebenbei, will er noch das Rassismus-Problem lösen. Bei all dem aber soll das Mysterium, das ihn umgibt, nicht zerstört, sondern noch weiter befeuert werden. Dan Piepenbring soll ihm dabei helfen.

Für Prince auf Abruf bereit

Piepenbring gehört fortan zur Entourage des Superstars, wird nach Australien eingeflogen, um mit Prince erste Notizen durchzuarbeiten. Zuhause schläft er neben dem extra laut gestellten Telefon, damit er die nächtlichen Anrufe, für die Prince bekannt ist, nicht versäumt. Und dann jener Tag, der 21. April 2016: Zuerst ist in den Nachrichten von einem Todesfall in Paisley Park die Rede, nach und nach verdichten sich die Gerüchte: Prince ist tot.

Ich hatte gerade akzeptiert, dass das Buchprojekt real war. Jetzt aber stellte die Wirklichkeit meine Hoffnungen auf den Prüfstand, und die gesamten letzten drei Monate wirkten wie ein Traum. Ich trauerte wie ein Fan, ein Geschäftspartner, ein Freund. Dan Piepenbring, Journalist

Das Buch, das Prince sich gewünscht hatte, kam nicht zustande. Dafür aber ein anderes. "The "Beautiful Ones – Die unvollendete Autobiografie" hat eine wunderbare, feinfühlige Einleitung, in der Piepenburg von den gemeinsam Schreibplänen erzählt: von der Absurdität, plötzlich mit diesem genialen Musiker, der fortwährend in einem Schaffensrausch schien, zusammenzutreffen. Wir lesen die wenigen Seiten, die Prince selbst zu Papier gebracht hat – über seine Kindheit und Jugend, seine Mutter und seinen Vater, seiner Sehnsucht, Musiker zu werden und Mädchen zu bezirzen.

Ein schöner, reich bebilderter Band

Und wir können durch ein im Nachlass von Prince aufgetauchtes Fotoalbum blättern, das um die Zeit seiner ersten Plattenaufnahme Mitte der 1970er Jahre entstanden ist. Weitere Fotos, die Skizze für den Film "Purple Rain" und Interviewausschnitte, Faksimiles von Songtexten ergänzen dieses Buch. Es ist eine großartige Annäherung an den Künstler, vielleicht gerade auch wegen seines fragmentarischen Charakters.

"The Beautiful Ones" heißt dieser schöne, reich bebilderte Band. So wollte Prince seine Memoiren nennen. Er wollte, dass sie einzigartig werden, wie Musik. Denn:

Musik heilt. Manche Geheimnisse sind so dunkel, dass man sie zu einem Song machen muss, bevor man sie überhaupt erst ans Licht bringen kann. Prince, Musiker