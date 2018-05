Der Roman spielt in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs in Norddeutschland auf einem Gutshof in der Nähe von Kiel, wo Flüchtlinge und Schutzsuchende aller Art einquartiert sind: die zwölfjährige Luisa mit ihrer Familie, die Verwalter des Gutshofes und dazu jene Menschen, die auf der Flucht vor den anrückenden Russen sind. Es ist eine typische Endzeitstimmung: Einerseits werden die ewigen Durchhalteparolen wiederholt, die Geschichten von der Wunderwaffe etwa, andererseits gestehen sich die Menschen hinter vorgehaltener Hand ein, dass der Krieg verloren ist.

Zwischen Kriegsgeschichte und pubertären Sehnsüchten

Ralf Rothmann: "Der Gott jenes Sommers"

erschienen im Suhrkamp Verlag

ISBN: 978-3-518-42793-4

22 Euro Bildrechte: Suhrkamp Verlag Rothmann verengt diese Situation in seinem Roman auf einen familiären Mikrokosmos: Der Roman schildert das Geschehen durch einen Filter, durch den Alltag und die Wahrnehmungen der zwölfjährigen Luisa hindurch. Luisa ist eine begeisterte Leserin, ein bisschen verträumt und, von ihrem Lesestoff angefeuert, ein bisschen frühreif und also durchaus schon mit dem Blick für sexuelle Signale. Welt- und Kriegsgeschichte hier, pubertäre Ahnungen und Sehnsüchte dort. Diese beiden Ebenen führt Ralf Rothmann zusammen und schildert das Unmenschliche, den Krieg, auf eine naive und zutiefst menschliche Weise, wie sie nur aus der Perspektive des Kindes glaubhaft erscheint.

Die Seele vom Krieg verdunkelt

Luisa hat zwei ältere Schwestern, die zugleich zwei Überlebensmodelle verkörpern. Die eine, Billie, feiert und zelebriert mitten im Krieg eine hemmungslose erotische Umtriebigkeit: Sie hat ständig Affären, prostituiert sich wohl auch und antwortet damit zugleich auf die Unmoral des Krieges, der sie die letzte ihr verbliebene Vorstellung von Freiheit entgegensetzt. Die andere Schwester, Gudrun, ist ein nationalsozialistisches Musterweib: mit einem jungen, aufstrebenden SS-Mann verheiratet, schwanger, unbeirrbar im Glauben an den Endsieg. Mittendrin die zwölfjährige Luisa, die sich zwischen ihren beiden großen Schwestern die Welt erklären muss und dazu am liebsten auf jene Romane zurückgreift, die sie liest, bis ihr nachts die Augen zufallen. Und dann, und das ist der entscheidende dramaturgische Ausblick in Rothmanns Roman, hört Luisa von den Flüchtlingsfrauen das Wort "vergewaltigt", und damit schwebt über dem Roman von Anfang an eine dunkle Drohung. Das Trauma ist da, bevor das Mädchen Luisa im eigentlichen Sinne weiß, wovon die Flüchtlingsfrauen erzählen – und wen immer Luisa fragt, alle beschreiben es als etwas unvorstellbar Schreckliches, das aber kaum zu verhindern ist in dieser Kriegssituation.

Der Roman zeigt die Verheerungen des Krieges besonders drastisch am Beispiel jenes Menschen, der von allen hier agierenden Personen der unschuldigste ist. Jörg Schieke, MDR KULTUR-Literaturkritiker

Ein zwölfjähriges Mädchen, das seinem Lieblingspferd auf der Weide heimlich eine Aspirin-Tablette ins Futter mischt, damit es wieder zu Kräften kommt, das von der ersten Liebe träumt und sich sorgt um seine Geschwister und seine Eltern. Ein Kind, das den Krieg kaum verstehen kann und ihn umso härter zu spüren bekommt.

Ein eindringlicher und beeindruckender Roman

Ralf Rothmann, das hat er mehrfach in Interviews erzählt, nimmt mit fast allen seinen Romanen Motive seiner Familiengeschichte auf – und gilt heute als einer der wichtigsten Erzähler seiner Generation. Bildrechte: Heike Steinweg/Suhrkamp Verlag Ralf Rothmann hat einen eindringlichen Roman entworfen, der, bei allen großen Momenten und Botschaften, manchmal allerdings ein wenig in den Kulissen einer Weltkriegs-Doku steckenbleibt. Als sei hier nicht nur ein Roman, sondern auch gleich schon die Verfilmung des Romans mit abgeliefert. Manchmal drehen sich die Effekte (die Bomber in der Luft, die durch und durch bösen SS-Offiziere, die im Krieg mit leidenden Tiere auf dem Gutshof) um sich selbst. Dennoch aber bannt und beeindruckt dieser Roman. Zumal Rothmann dann an anderer Stelle doch wieder auf ureigene literarische Verfahren vertraut: So unterbricht er nämlich hin und wieder das Geschehen von 1945 und fügt eine zweite Textebene ein, die in nachgestellter barocker Sprache in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges führt.

Der Krieg (und mit ihm das Grauen und zugleich die Hoffnung) wird als eine Art Konstante aller menschlichen Geschichte in diesem Roman verankert. Jörg Schieke, MDR KULTUR-Literaturkritiker