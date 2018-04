Im Jahre 2045 ist die Welt definitiv noch ungemütlicher als heute, die Zivilisation ist weitgehend aus dem Ruder gelaufen und ihre Bewohner flüchten sich in die virtuelle Spiele-Welt OASIS. Deren exzentrischer, verstorbener Erfinder Halliday hinterlässt sein sagenhaftes Vermögen demjenigen, der ein in seinem Universum verstecktes "Easter Egg" findet – die große Chance auch für den jungen Wade (Tye Sheridan), der seinen Avatar in die digitalen Schlachten schickt.