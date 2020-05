Roger de Weck hat das Buch "Die Kraft der Demokratie" seinen Enkeln gewidmet und es wird nach dem Lesen sofort klar warum: Er macht sich Sorgen um die Zukunft, er hat Angst um die Lebensgrundlagen. Er möchte, dass die Ökologie wahrhaftig Eingang in die Politik findet und nicht nur als vage Verhandlungsmasse oder nette Beigabe angesehen wird. Er will mehr. Und das gilt auch in Zeiten, in denen ein Virus die Welt fast lahmlegt: "Kein Virus lässt sich an der Grenze aufhalten. Dasselbe gilt für die Umwelt- und die Klimafrage", stellt de Weck fest.