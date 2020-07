Dokumentation über Ronnie Wood "Somebody Up There Likes Me" – Gespräch mit einer Musiklegende auf Augenhöhe

Bildrechte: Jochen Saupe

Regisseur Mike Figgis ist selbst Musiker und kommt dem berühmten Gitarristen der Rolling Stones, Ronnie Wood, in seinem Film "Somebody Up There Likes Me" vielleicht deswegen so nahe. In seiner Dokumentation spricht er ungezwungen mit dem Rockstar über Leben und Kunst. Auch Weggefährten wie Mick Jagger und Damien Hirst sprechen über vielseitigen Künstler.