Eine junge Frau, die sich erinnert. Erinnert an etwas, das es so nicht mehr gibt: ihre unbeschwerten Sommer im Dorf ihrer Familie in Nordsyrien. Über ihre Hauptfigur Leyla nimmt uns Ronya Othmann in ihrem Debütroman "Die Sommer" mit in diese Welt. Sie erzählt von den Sommern, die Leyla in einem kleinen staubigen Dorf verbracht hat. Ein Dorf, in dem man Angst vor Schlangen haben sollte, wenn man über die Felder rennt und wo im Sommer draußen in Hochbetten geschlafen wird. Ein Ort, an dem Leyla immer von Menschen umgeben ist, von der Familie, vom Verwandtenbesuch, einfach immer von irgendwem – sodass sie sich in Deutschland, wo sie den Rest des Jahres mit ihrer deutschen Mutter und ihrem jesidisch-kurdischen Vater lebt, plötzlich einsam fühlt.