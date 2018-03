Neues Sachbuch | "Blutsbande" von Christina von Braun

Zugegeben, ein leichtes Unbehagen stellt sich schon ein, angesichts des Titels, der da in roten Versalien auf dem Buchcover prangt: "Blutsbande". Man denkt an mächtige Clans, an Herrschergeschlechter und das düstere Mantra, Blut sei dicker als Wasser. Fast könnte man dadurch den Untertitel übersehen, der doch hier so entscheidend ist: "Verwandtschaft als Kulturgeschichte".

Blut ist ein ganz besonderer Saft. Mephisto in Goethes "Faust"

Denn auch wenn es auf den ersten Blick ein Paradoxon zu sein scheint: Verwandtschaft – das ist die Hauptthese der Autorin – ist ein Produkt von Kultur, weniger biologische Wirklichkeit. Um diese zunächst befremdliche These zu untermauern, führt von Braun eine erstaunlich einleuchtende Tatsache ins Feld: Erst seit kurzer Zeit, gemessen an der langen Geschichte der Menschheit, ist leibliche Vaterschaft überhaupt nachweisbar. Stattdessen konnte man über Jahrhunderte diese Vaterschaft immer nur annehmen. Eine Tatsache, die im lateinischen Rechtsspruch mit "Pater semper incertus est" (Die Vaterschaft ist immer ungewiss) ihre Entsprechung findet.

Verwandtschaft ist ein Konstrukt

Diese Tatsache führt vor Augen, dass hier eine vermeintlich unumstößliche Wahrheit immer schon auf tönernen Füßen stand. An dieser Stelle, so führt Christina von Braun aus, kommt die Kultur ins Spiel. Verwandtschaft ist ein gesellschaftliches Konstrukt, eine Erzählung. Um das zu beweisen, schlägt Christina von Braun einen weiten Bogen. Im ersten der insgesamt acht Kapitel stellt sie zum Beispiel unterschiedliche Verwandtschaftssysteme vor, berichtet von Völkern, in deren Vorstellung erst durch gemeinsam verzehrte Nahrung das selbe Blut erworben wird.

In anderen Kapiteln geht die Autorin weit in die Geschichte zurück, zur Entstehung der monotheistischen Religionen, mit dem Hauptaugenmerk auf dem Judentum, und zur Erfindung der alphabetischen Schriften. Diese Erfindung stellt für sie einen wichtigen Paradigmenwechsel dar: weg von der mündlichen Überlieferung, hin zum Schriftgelehrten. Denn sie assoziiert die mündliche Tradition mit Weiblichkeit, die Schrift aber mit Männlichkeit.

Deshalb beginnt, ihrer Meinung nach, mit der Erfindung der alphabetischen Schriftsysteme die Patrilinearität. Da bei patrilinearer Erbfolge Besitz, Ämter, Titel und Familiennamen immer in direkter Linie an die Söhne weitergegeben werden, die Vaterschaft doch aber "immer ungewiss" ist, spielt die Schrift in Form von Geburtsurkunden, Stammbäumen oder Testamenten eine entscheidende Rolle. Sie beschwören Verwandtschaft herauf. Christina von Braun spricht in diesem Zusammenhang auch von "roter Tinte". "Blutsbande" von Christina von Braun Bildrechte: Aufbau Verlag

Verblüffende Erkenntnisse

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch von Brauns Theorie, warum sich im Judentum die Erbfolge über die Mutter entwickelt hat. Die Autorin, unter anderem Gründerin des Zentrums für Jüdische Studien in Berlin, liefert hier einige verblüffende Erkenntnisse.

Es ist eine beindruckende Fülle an Wissen, die Christina von Braun auf den mehr als 500 Seiten da versammelt hat. Dabei verfolgt sie einen interdisziplinären Ansatz und lässt Erkenntnisse aus unterschiedlichsten Wissenschaftszweigen, wie Anthropologie, Linguistik, Religionswissenschaft, aber auch Medizin und Psychologie einfließen.

Trotzdem gelingt es der Autorin, diese Menge an Stoff nicht trocken zu vermitteln. Vielmehr merkt man ihr die langjährige Erfahrung als Professorin an der Humboldt-Universität in Berlin an, denn sie nimmt den Leser an die Hand und vermittelt selbst komplexe Themen klar und verständlich.

Nicht ohne Ironie

Bleibt die Frage, was die Lektüre bringen soll. Doch auch das macht Christina von Braun schon im Vorwort klar. Da erwähnt sie Sibylle Lewitscharoff, die 2014 im Rahmen der Dresdner Reden heftig gegen künstliche Befruchtung gewettert und die auf diesem Weg gezeugten Kinder als "Halbwesen" bezeichnet hatte. Das nimmt Christina von Braun zum Anlass, um kenntnisreich und nicht ohne einen Funken Ironie vor Augen zu führen, wie obsolet dieses Festhalten an einer vermeintlich naturgegebenen Ordnung ist – einfach, weil es die eine, naturgegebene Ordnung gar nicht gibt.