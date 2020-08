Frauen in der Kaserne von Birkenau. Das Foto stammt aus einem sowjetischen Film über die Befreiung des Lagers. Bildrechte: imago/Reinhard Schultz

So zeichnen Beobachtungsgabe und eine große sprachliche Strahlkraft das Buch aus. Nicht von ungefähr: Vor dem Krieg studierte Seweryna Szmaglewska Soziologie in Warschau, verfasste Reportagen für den polnischen Rundfunk. Unter deutscher Besatzung schließt sie sich dem Untergrund an, gibt illegal Unterricht. Doch nicht deshalb wird sie verhaftet, sondern wegen eines Verdachts: als sie auf offener Straße ihre Brille zurechtrückt, deutet dies ein SS-Mann als Zeichen zum Widerstand, wie dem vorzüglichen Nachwort der Übersetzerin Marta Kijowska zu entnehmen ist.