Als Thoreau diese Zeilen schreibt, lebt er allein im Wald. Sein Quartier, eine eigens gezimmerte Blockhütte, schlägt er am Ufer des Walden-Sees auf, nahe des amerikanischen Städtchens Concord. Für viele seiner Kritiker ein bisschen zu nahe, denn von der Stadt und deren Reichtümern trennte den Aussteiger gerade einmal ein 45-minütiger Fußmarsch. Doch was bewog Thoreau am 4. Juli 1845 – wohlgemerkt dem Tag der amerikanischen Unabhängigkeit – zum Eremiten-Dasein?