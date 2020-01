Sachbuch Josef Haslinger schreibt über Missbrauch in der katholischen Kirche

Vor zehn Jahren wurde der sexuelle Missbrauch am Berliner Canisius-Kolleg bekannt, einem von Jesuiten geleiteten Gymnasium. In der Folge erschütterte die Missbrauchsdebatte die katholische Kirche in Deutschland. Bis heute ist unklar, wie viele Kinder in Einrichtungen kirchlicher Orden sexuelle Gewalt erlitten haben. Zu ihnen zählt der Schriftsteller Josef Haslinger, der als Schüler eines kirchlichen Konvikts von mehreren Lehrern sexuell missbraucht wurde. In seinem Buch "Mein Fall" schreibt er über die Taten.

von Mechthild Baus, MDR KULTUR-Religionsredakteurin