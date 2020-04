"Sinfonie, Scene, Concert auf dem Pianoforte Sinfonie, Concert auf dem Pianoforte Scene, Fantasie auf dem Pianoforte Sinfonie" – so lapidar kündigte der Programmzettel am 12. Mai 1789 an, was da im Saal des alten Leipziger Gewandhauses stattfand: das Gastspiel von niemand geringerem als Wolfgang Amadeus Mozart. Der Auftritt blieb allerdings, wie Mozarts Stationen in Dresden und Leipzig insgesamt, eine Randnotiz der Musikgeschichte. Und doch bergen diese wenigen Tage des Aufenthaltes in unseren Breiten jede Menge Wissenswertes und Aufschlussreiches, wie Brigitte Richter erzählt, die sich in dem Band Mozarts Leipziger Aufenthalten widmet: "Es gab eine Menge Leute in Leipzig, die längst Bescheid wussten. Die nicht nur als Opern-und Konzertbesucher Bescheid wussten, sondern auch als Musiker. Der Thomaskantor Doles, das ist einer der Nachfolger Bachs, hat Mozart eingeladen zu einem Besuch in der Thomasschule und Mozart selbst hat Orgel gespielt in der Thomaskirche. All das erlebten Zeitgenossen aus nächster Nähe mit."