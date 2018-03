"Zeit der Zauberer" - Wolfram Eilenberger lässt in seinem Sachbuch große Denker diskutieren

Wolfram Eilenberger schreibt kühn und mit belletristischer Lust und Laune über seinen Gegenstand. Natürlich sind die vier Philosophen allesamt höchst eigenständige Denker – und zumindest Benjamin, Heidegger und Wittgenstein definieren sich ja ein Stück weit auch über das subtil Einmalige ihres jeweiligen Werkes. Aber: Mit diesen Denkern gibt es doch eine große Zäsur in der deutschen Philosophie, die Eilenberger als übergreifenden Ansatz beschreibt. Von nun an soll es nämlich nicht mehr darum gehen, im Sinne des deutschen Idealismus eine umfassende Erkenntnistheorie, ein allgemein gültiges Welt-Modell zu liefern und daraus dann ein zweckdienliches moralisches Prinzip zu zimmern. Genau diese Ideenlehre ist ins Wanken geraten.

Auch kann der Mensch Raum und Zeit nicht mehr als feste Größen zusammendenken, wie Einstein 1905 bekannt gegeben hat – und überhaupt: überall klirrt und kracht es. Und hier nun setzen diese vier so verschiedenen Denker an – wobei man den älteren, akademisch gut bestellten Cassirer etwas rausnehmen muss, der ist in gewisser Weise ein Kontrapunkt, weshalb es dann 1929 in Davos auch zum intellektuellen Schlagabtausch zwischen ihm und Heidegger kommt. Aber die anderen drei eben, die setzen die Philosophie nun als ein Prinzip, das vor allem persönlich erlitten, gelebt werden muss, das die Welt also nicht zu kitten versucht, sondern sich den Brüchen und Sprüngen auszuliefern hat. Nur so kommen der Einzelne und die ganze Gesellschaft zu sich selbst.