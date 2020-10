Das filmische Prinzip ist spätestens seit dem legendären japanischen Meisterwerk "Rashomon" von 1950 bekannt: Eine Geschichte wird aus mehreren Perspektiven erzählt, die Wahrheit hat viele Gesichter und verbirgt sich in den unterschiedlichen Interpretationen des Geschehens. Regisseur und Autor Michael Fetter Nathansky hat dieses Prinzip in seinem schönen Abschlussfilm an der Babelsberger Filmuni geschickt auf eine Gegenwartsgeschichte im heutigen Potsdam angewandt – mit am Ende verblüffender Konsequenz.