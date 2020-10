Filmstart "Schlaf" – Sandra Hüller überzeugt in Horrorfilm

Wenn Marlene (Sandra Hüller) schläft, dann gebären ihre Träume Schreckensvisionen von einem unheimlichen, einsamen Ort, an dem sich schlimme Dinge abspielen. Als sie entsetzt erfährt, dass dieser Ort wirklich existiert, mit einem leer stehenden Hotel, bricht sie dorthin auf, gefolgt von ihrer Tochter Mona (Gro Swantje Kohlhof). Diese will ihr bei der Suche helfen, nachdem die Mutter in einen Stupor verfällt, einen Wachschlaf. Marlenes Träume hatten offenbar auf diese geheimnisvolle Gemeinde einen direkten Einfluss, sie verweisen auf eine historische Schuld, die sich in den Albträumen spiegelt.

Sandra Hüller in "Schlaf" Bildrechte: Salzgeber