2008 wurde bei Christoph Schlingensief Lungenkrebs diagnostiziert. Bildrechte: Filmgalerie451

Motive seiner Arbeiten und seines Lebens fließen ineinander, es ist wie ein anregender Dialog mit sich selbst, den Schlingensief hier führt in ständiger Reibung mit der eigenen Biografie und dem großen Lebensthema Deutschland. Dabei vermag es Böhlers Film in seiner offenen Form, alle einfachen Zuschreibungen und Definitionen dieses Werkes zu vermeiden, so wie sich Schlingensief, der viel mehr war als ein ewiger Provokateur, immer wieder allen Festlegungen entzogen hat – dieser Dokumentarfilm bietet einen perfekten Einstieg in das Schaffen, das nichts von seiner Sprengkraft verloren hat.