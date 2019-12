Dieser sehenswerte Dokumentarfilm erzählt von Lebenskünstlern und Außenseitern: In "Schönheit & Vergänglichkeit" porträtiert Regisseurin Annekatrin Hendel ("Familie Brasch") einfühlsam drei Underground-Künstler der DDR: die Fotografen Robert Paris und Sven Marquardt, der als Türsteher des Berghains weltberühmt ist, und Dominique "Dome" Hollenstein, Modell für viele poetische Fotos und heute Kunsthandwerkerin. Die drei blicken auf ihre wilde Punk-Zeit in der DDR zurück, auf ein unabhängiges Leben jenseits staatlicher Bevormundung.

Szene aus "Schönheit & Vergänglichkeit" Bildrechte: Real Fiction Filme

Die Bilder von Marquardt sind heute in Galerien auf der ganzen Welt zu sehen. Der Film begleitet ihn beim Versuch, neue Bilder von seinem Lieblingsmodell Dome zu machen, Fotos, die den Wandel und die Beständigkeit zeigen sollen, seine Reflexionen dabei lassen ungewöhnlich tief blicken. Regisseurin Hendel spürt in ihrem Film den großen Veränderungen nach der Wende nach und stellt unaufdringlich die Frage, was von jenem Lebensgefühl geblieben ist, von den Träumen und Idealen – ein anregender und nachdenklicher Blick zurück auf die Boheme von einst und auf die Gegenwart dieser Künstler.