Schostakowitsch Tage

In Gohrisch bei den Schostakowitsch Tagen wird ja vor allem Kammermusik geboten. Unter den jetzt geltenden Auflagen hätten sie stattfinden können, warum war das keine Option für Sie?

Wir haben darüber nachgedacht. Die Entscheidung zur Absage trafen wir im Mai, unsere Gründe dafür sind leider immer noch aktuell: Wir musizieren in Gohrisch in einer Scheune, die wir jedes Jahr erst für die Konzerte herrichten. Das entsprechend den Coronabedingten Sicherheits- und Hygieneregeln zu tun, wäre für uns nicht realisierbar gewesen. Weder logistisch noch finanziell. Wir versuchen jedes Jahr eine Art Nullrechnung hinzubekommen, was die Ausgaben und Einnahmen angeht. Nur ein Viertel oder Fünftel der Plätze zu besetzen, wäre für uns nicht zu leisten.

Immerhin gibt es einen kleinen Trost, denn die geplanten Uraufführungen von Schostakowitsch finden nun im Internet statt ...

Ja, wir waren glücklich, zehn Uraufführungen ankündigen zu können. Ein Stück für Orchester werden wir bei den Schostakowitsch Tagen im nächsten Jahr nachholen. Aber zumindest die neuen Uraufführungen für Klavier, die werden wir jetzt am kommenden Wochenende, also am eigentlichen Festival-Wochenende präsentieren. In einem transkontinentalen Studioprojekt! Mit drei herausragenden russischen Pianistinnen und Pianisten. Und zwar mit Julianna Awdejewa, Dmitri Maslejew und Daniil Trifonow. Julianna Awdejewa, die in diesem Jahr auch beim Festival aufgetreten wäre, wird tatsächlich in Gohrisch musizieren, im Albrechtshof, dem ehemaligen Gästehaus des Ministerrates der DDR, wo Schostakowitsch ja 1960 weilte und sein später berühmtes 8. Streichquartett komponierte. Dmitri Maslejew spielt in der Moskauer Tschaikowsky Concert Hall. Und Daniil Trifonow wird aus seinem Haus in Greenwich im US-Bundesstaat Connecticut zugeschaltet, um zwei Uraufführungen zu spielen. Diese drei Einspielungen werden zusammengefügt zu einem sicher sehr interessanten Stream, bei dem viel neue Musik von Schostakowitsch zu hören sein wird. Das Projekt steht für den Anspruch des Festivals: Es heißt ja Internationale Schostakowitsch Tage Gohrisch, die so hoffentlich auch ein großes weltweites Publikum finden werden.

Aus dem kleinen Gohrisch hinaus in die große Welt ... Das klingt fast so, als könnte das auch ein Modell, ein Konzept für die Zukunft sein.

Das warten wir erstmal ab. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten feststellen können, dass die vielen Streams, die es gegeben hat, kein wirklicher Ersatz für ein Live-Erlebnis sind. Nach Gohrisch, in diese wunderschöne Gegend, pilgert das Publikum ja gerade wegen des Austausches untereinander, aber auch mit den Künstlerinnen und Künstlern. Diese Grenzen, die man aus anderen Konzertsälen kennt, gibt es dort eigentlich gar nicht. Das macht die besondere Atmosphäre bei den Schostakowitsch Tagen aus. Schwer zu realisieren in Corona-Zeiten.

Schostakowitsch ist einer der meist gespielten Komponisten. Kaum zu glauben, dass es immer noch so viel Neues zu entdecken gibt. Was schlummert da noch für ein Schatz?

Im Detail kann ich das nicht sagen. Wir stehen in sehr engem Kontakt mit dem Schostakowitsch-Zentrum in Paris. Das ist eine Organisation, die von Irina Schostakowitsch, der Witwe des Komponisten, eingerichtet wurde. Das Zentrum wiederum hat enge Verbindungen nach Moskau zum Schostakowitsch-Archiv und dessen Leiterin Olga Digonskaya. Das ist die Dame, die in den letzten Jahren über 300 Manuskripte gefunden hat. Kompositionen für Orchester, Kammermusik, aber auch viele Gelegenheitswerke, die in ganz anderem Kontext aufgefunden wurden, zum Beispiel in Nachlässen von befreundeten Musikern. Das schlummert also noch einiges.

Wie sehr vermissen Sie dieses sehr spezielle Sommergefühl von Gohrisch?

Sehr, aber wir hoffen, dass es sich im nächsten Jahr wieder einstellen wird. Ich bin im Moment dabei, einen Großteil des Programms, das jetzt nicht stattfinden kann, entsprechend umzuplanen. Ende des Jahres werden wir es bekannt geben und hoffen, dass das Publikum wiederkommt und dass wir dort anknüpfen können, wo wir im letzten Jahr aufgehört haben.