Roboter der Star-Wars-Welt Bildrechte: IMAGO images / Cinema Publishers Collection

Doch selbst für diesen risikofreudigen Regisseur schien die Last des abschließenden, neunten Films, der die erfolgreichste Filmserie abschließt, zu groß gewesen zu sein. Von den ersten Minuten an offenbart "Der Aufstieg Skywalkers" seine Schwächen. Der Film kommt vor lauter, tosender Kraft nicht ins Laufen, wirkt erzählerisch konzeptlos, hölzern und arbeitet brav ab, was eben am Schluss noch zu erledigen ist – ein wenig originelles, nicht enden wollendes Film-Zitat. Da schließen sich dann einige Kreise, was Fans erfreuen wird.