Buchempfehlung Stephen Fry erzählt griechische Heldenmythen als mitreißende Geschichten

"Helden ist gewissermaßen die Fortsetzung meines Buches Mythos, das vom Anfang von allem erzählte, von der Geburt der Titanen und Götter und der Erschaffung des Menschengeschlechts. Sie müssen Mythos nicht gelesen haben, um mir zu folgen und – wie ich hoffe – Freude an diesem Buch zu haben..."

...schreibt Stephen Fry in seinem Vorwort zu Helden, das wie schon Mythos mal wieder vorbildlich von Mathias Frings übersetzt wurde – wobei die Schwierigkeit wohl vor allem darin gelegen haben mag, den Humor zu transportieren mit dem Stephen Fry erzählt.

Nach den Göttern jetzt die Helden

Der britische Schauspieler und Autor Stephen Fry hat selbst schon große Erzähler gespielt wie Oscar Wilde oder Geschichte selbst neu erzählt wie in seinem wunderbaren Roman "Geschichte machen". Nun hat Stephen Fry, den man sich selbst als griechischen Gott Dionysos vorstellen kann, die griechischen Heldensagen neu erzählt. Da für ein Was bisher geschah hier Raum und Zeit fehlt vielleicht nur so viel:

"In dem Zeitalter, in das wir nun eintreten, sind die Götter immer noch sehr anwesend, wohlwollend und missbilligend, lenkend und störend, aber das Geschenk des PROMETHEUS, das Feuer, hat den Menschen die Fähigkeit verliehen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, eigenständige Stadtstaaten zu errichten, Königreiche und Dynastien. Das Feuer ist wahrhaftig und heiß in der Welt, die Menschen sind nun imstande zu schmelzen, zu schmieden und zu erschaffen. Aber es ist auch ein inneres Feuer. Dank Prometheus sind wir mit dem göttlichen Funken ausgestattet, dem kreativen Feuer, dem Bewusstsein, das einst nur den Göttern eigen war." (Aus Stephen Fry: "Helden")

Die Menschheit im Teenageralter

Natürlich beginnt alles Heldische mit Prometheus, dem Voraussehenden und dessen Prophezeiung, dass die Tage der Götter gezählt sind, nun, wo das Feuer in der Welt ist. Die Zeit der Freiheit ist gekommen, das weiß auch Zeus, der nicht zu Unrecht befürchtet, dass die Menschen den Göttern über den Kopf wachsen könnten.

"Das Goldene Zeitalter ist zum Zeitalter der Helden geworden – Männer und Frauen, die ihr Schicksal in die Hand nehmen und ihre menschlichen Fähigkeiten einsetzen, Mut, Ehrgeiz, Gerissenheit, Schnelligkeit und Kraft, um erstaunliche Taten zu vollbringen, schreckliche Monster zu besiegen und große Kulturen und Dynastien zu erschaffen, die die Welt verändern. Das vom großen Prometheus gestohlene göttliche Feuer brennt in ihnen. Sie fürchten, respektieren und verehren ihre Göttereltern, aber irgendwo tief im Innern wissen sie, dass sie ihnen ebenbürtig sind. Die Menschheit befindet sich im Teenageralter." (Aus Stephen Fry: "Helden")

Atalante, Herakles und Orpheus zwischen Tragödie und Triumph

Natürlich ergeben sich die meisten Sterblichen den Göttern in Demut, huldigen und opfern ihnen mit Lobpreisungen und Schmeicheleien. Nur ein paar Männer und Frauen versuchen – mit oder ohne die Hilfe der Götter –, die Welt sicherer und menschlicher zu machen. Und um diese Helden geht es in diesem Buch. Von Perseus, Herakles und den Giganten, von Orpheus, Jason, Ödipus und Theseus und natürlich um Atalante, der Tochter von Klymene und Iasos, die vom Vater aus Wut darüber dass sie ein Mädchen war, einfach ausgesetzt wurde. Das Kapitel heißt dann, typisch Fry, Born to wild und stellt etwas Wichtiges klar:

"Ihr Heldenmut entsprang vielleicht der Fähigkeit, wegen ihrer menschlichen und göttlichen Anteile dem zermürbenden Druck des Schicksals besser standhalten zu können. Nun, natürlich ist das so. Daher kommt aller Heldenmut. Ich beziehe das Wort Held nicht auf ein bestimmtes Geschlecht. Hero war ein durchaus gängiger Frauenname in der Alten Welt, und ich hoffe, wir können uns darauf einigen, dass eine unterschiedliche Gewichtung von Helden und Heldinnen unnötig und plump wäre." (Aus Stephen Fry: "Helden")

Können wir. Da muss dann auch nicht irgendwas umgeschrieben werden jetzt oder in ein paar Jahren. Ist doch schön, wenn wenigstens die antiken Helden noch Bestand haben. Den Rest können Sie sich z.B. in der Weihnachtszeit selbst vornehmen. Stephen Fry erzählt witzig, wissend und charmant über Mord und Totschlag, über Verlust und Rache, Tragödie und Triumph. Das Buch arbeitet vorbildlich mit nicht all zu ausufernden Fußnoten, mit Karten und Bildern, einem 40 seitigen Verzeichnis aller Mythologischen Gestalten und am Ende flüstern die Musen dem Autor ins Ohr, dass er nun fertig sei.