Insofern hat der Niederländer die Einladung seines Freundes und Künstlerkollegen Jens Besser zur Cargo Tour de Saxe gern angenommen. Jetzt fahren sie gemeinsam mit dem Fahrrad von Stadt zu Stadt und verewigen sich auf Mauern, Wänden und was ihnen sonst noch von ihren Gastgebern, wie etwa dem Verein "Löbau lebt", an Flächen zur Verfügung gestellt wird.

Jens Besser mit Toon Hezemanns in Görlitz Bildrechte: Nikolai Schmidt Bereits letzten Sommer war der Dresdner Street Artist Jens Besser auf diese Weise in Sachsen unterwegs: "Ich habe das viel in Italien gemacht, das war dort ziemlich easy, weil die Leute sehr offen sind und einfach sagen: 'OK, lass uns da was malen.' So bin ich lange nicht auf die Idee gekommen, das mal in Sachsen zu machen. Aber, als ich das dann letztes Jahr umgesetzt habe, ging das ziemlich einfach. Plötzlich war bei jedem mal so eine kleine Wand da."

Nach draußen und über die Leinwand hinaus

Wände bzw. Außenflächen sind von jeher Jens Bessers Leidenschaft, ganz gleich, womit er sie bemalt: mit Kohle und Markerstift, wie gerade erst in Görlitz an der Fensterfront der Galerie Neun, mit Pinsel und Farbe, oder mit Sprühdose. Mittlerweile findet man seine Werke in vielen Ecken der Welt:

Ich mache das deshalb gerne, weil Wände im Außenraum jeden erreichen. Jens Besser Streetart-Künstler

Neue Anmutung für die Galerie Neun Görlitz Bildrechte: Nikolai Schmidt Das sei nach wie vor eine Grundmotivation, erklärt besser und meint: "Bei einer Leinwand ist es ja häufig so: Man produziert was für eine Ausstellung, arbeitet intensiv an fünf Leinwänden, dann verkauft man vielleicht eine und vier bleiben übrig. Die müssen dann im Atelier eingelagert werden. Das Problem habe ich mit den Wänden draußen nicht, die sind bemalt und was ich an Restfarben habe, vermale ich später."

Platz da für das Lastenrad

Bei seiner Cargo Tour de Saxe hat er Farben, Spraydosen, Pinsel und Rollen in einer 80 Liter großen Plastikbox mit dabei, mit einem herkömmlichen Fahrrad keinesfalls zu transportieren. Auf einem Lastenrad, also mit zusätzlicher Ladefläche aber schon. Als Fan dieser Art der Fortbewegung verfolgt Street Artist Jens Besser auf seiner Sachsentour demnach nicht nur eine künstlerische Mission.

Das ist auch die Idee dabei, die Fahrradmobilität in andere Bereiche zu bringen; Strecken zu testen, auszuprobieren. Jens Besser Streetart-Künstler

Immer unterwegs mit dem Lastenrad Bildrechte: Nikolai Schmidt Sein Auto hat er zugunsten des Lastenrads inzwischen abgeschafft. Allerdings werden mit dem etwa zwei Meter fünfzig langen Gefährt die infrastrukturellen Missstände – zumal für Radfahrer - umso deutlicher: "Bei einem normalen Fahrrad kann man vielleicht noch irgendwo so lang zirkeln, das Lastenrad ist ein bisschen länger und da ist es doch günstig, wenn man abgetrennt ist vom Straßenverkehr. Das ist auch ein ganz wesentliches Problem in Sachsen, wenn man in den ländlichen Raum, in kleinere Städte so was reinbringen will, bedarf es einfach einer Infrastruktur", sagt Besser und betont:

Es gibt genügend Platz, die Straßen sind breit genug, man muss nur ein paar Linien ziehen.

Genießen können Jens Besser und Toon Hezemans ihre Lastenrad-Kunsttour dennoch, vor allem auf den kleinen abseitigen Straßen. Das Unterwegssein wird zur Inspirationsquelle für die Wandbilder, die sie dann auf Stationen ihrer Tour wie in Löbau entstehen lassen.