"Suburbicon" – das ist eine saubere amerikanische Vorstadtidylle in den 50er-Jahren. Stimmig in jedem Detail wurde diese miefige Zeit rekonstruiert. George Clooneys Film erzählt in zwei Geschichten davon, wie plötzlich die glatten Fassaden bröckeln, als erstmals eine afro-amerikanische Familie in diese Nachbarschaft zieht. Der weiße Mob tobt und wütet; das Leben in der spießigen Gemeinde läuft völlig aus dem Ruder. Im wohlanständigen Haus des kleinen Nicky geschehen inzwischen seltsame Dinge. Hier häufen sich so merkwürdige Todesfälle, dass die Polizei schließlich aufmerksam wird auf den Familienvater Gardner Lodge, den Matt Damon überzeugend abgründig verkörpert.