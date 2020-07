Ein Sommerurlaub, irgendwo an der spanischen Mittelmeerküste: Die 13-jährige Claire (wunderbar eigensinnig: Zita Geyer) hat sich auf die Andalusien-Reise mit ihrer Mutter Sophie (Sabine Timoteo) und der älteren Schwester, die gerade ihre erste Liebe erlebt, gefreut. Claire langweilt sich jedoch schnell, ist genervt von ihrer Familie und dem stumpfen Animations-Frohsinn. Deswegen freundet sie sich mit dem senegalesischen Strandverkäufer Amram an ("Styx"-Star Gedion Oduor Wekesa). Der Junge hat aufgrund seiner Situation deutlich finanzielle Interessen und indem Claire, die sich immer mehr mit ihm identifiziert, aufrichtig versucht ihm zu helfen, verschlimmert sie seine Lage unwillentlich und dramatisch.

Bildrechte: Camino Filmverleih

Die schwedische, in Berlin lebende Regisseurin Carolina Hellsgård (gerade lief ihre originelle, in Thüringen angesiedelte Zombie-Comic-Verfilmung "Endzeit" im Kino) zeigt die unsichtbare, unüberwindliche Linie zwischen Privilegierten und Deklassierten. Weil sie konsequent aus der Perspektive der noch ganz offenen, naiven Heranwachsenden erzählt, erspart sie ihrer feinsinnig inszenierten Geschichte belehrende oder sozialromantische Töne. So hallt die leise Beunruhigung dieses eindringlichen Sommerfilms noch lange nach: Nichts wird gut, obwohl alles so gut gemeint ist.