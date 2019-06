Der ungarische Regisseur László Nemes Bildrechte: MFA

Irisz Leiter, gespielt von Juli Jakab, ist eine junge Frau aus der Provinz, die nach Budapest kommt, um in dem Hutmacher-Geschäft zu arbeiten, das einst ihren Eltern gehörte. Die waren dort einst umgekommen. In dem edlen Laden, der gerade pompös sein Jubiläum feiert, erfährt sie, dass sie einen Bruder hat. Die Suche nach dem unbekannten Mann führt sie in die Abgründe der eigenen Familiengeschichte, aber auch der dekadenten Gesellschaft, die auf dem Vulkan tanzt.



Das Flair der Zeit wird glänzend rekonstruiert, doch die über die nostalgischen Dekors gleitende Kamera, die Schönheit der Ausstattung und Kostüme werden bald wichtiger als die umständliche, endlose Recherche, deren Sinn und Ziel bald in Vergessenheit geraten. Die Form erschlägt den dünnen Inhalt. So verliert man das Interesse an den Figuren und ihrem Geheimnis. Es stellt sich edle Langeweile ein.