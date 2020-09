Nicht viele DDR-Kulturhäuser haben die Wende überlebt. Schon ihre schiere, oft palastartige Größe macht eine Nutzung heute oft unerschwinglich. In Aschersleben liegt die Sache anders, die Geschichte des Bestehornhauses ist älter. Gestiftet wurde es von der Industriellen-Familie Bestehorn, mit dem Ziel ein Volkskultur- und Jugendheim zu schaffen. Erbaut wurde es 1908 in modernem Werkbundstil mitten in der Stadt; mit Bibliothek und Lesehalle, einem Saal für Theater und Musik mit umlaufender Galerie, Vereinszimmer und Kegelbahn. 1938 kam ein Bühnenhaus dazu. Außen mit großbürgerlicher Fassade in Beige, leuchtet das Foyer im warmen Gelbton, Holzpanelen und Terrazzoboden sorgen für besondere Atmosphäre ebenso wie der Kronleuchter im Großen Saal. Schmuckstück: Der große Saal Bildrechte: Bestehornhaus - Aschersleber Kulturanstalt

Seit 1996 wird das ehemalige Volkshaus wieder genutzt, von Chören oder Tanzgruppen. Vereine haben dort ihren Sitz. Es gibt Ausstellungen und ein Kabarett-Festival im November. Mathias Pöschel, Geschäftsführer der Aschersleber Kulturanstalt, sieht Potenzial als Konzert- und Tagungsort und verweist auf den umfangreich sanierten Großen Saal, der 480 Menschen Platz bietet. Ein Schmuckstück mit Tanzparkett und einem formidablen Tonnengewölbe, das für eine hervorragende Akustik sorgt. Gerade machte dort deswegen auch der MDR-Musiksommer Station. Erleben lässt sich das Bestehornhaus am 13. September auch bei einem Konzert in der Reihe "Kaffee im Café"

Die Fassade des Bestehornhauses im Werkbundstil Bildrechte: dpa Was, Wann & Wo Bestehornhaus - Kulturanstalt Aschersleben

Hecknerstraße 6

06449 Aschersleben

Telefon: 03473 / 226670



Öffnungszeit zum Tag des Offenen Denkmals

13.09.2020 | 11-15 Uhr

Eintritt frei

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Besucher sind dazu angehalten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und den Desinfektionsspender im Eingangsbereich zu nutzen.



13.09.2020 | 15 - 17 Uhr

Konzertreihe "Kaffee im Café"

Unter dem Motto "Künstlerleben" musiziert der Violinist Zoltán Udvarnoki mit der Klavierkünstlerin Rita Asztalos. Auf dem Programm stehen Werke von Johannes Brahms, Josef Strauss, Francois Adrien Boieldieu.

Eintritt: 6 Euro



"Chance Denkmal – Erinnern. Erhalten. Neu denken" – das Motto des Denkmalstages 2020 passt besonders gut auf das Hofgestüt Bleesern. Auf den ersten Blick wirkt die Anlage wie eine Ruine. Dabei stand dort in der Elbaue zu Zeiten Augusts des Starken (1670-1733) einmal ein "Schloss" – für 500 bis 600 Pferde. Schließlich war der Bedarf an Schlachtrössern groß, Pferde dienten der Repräsentation als "beweglicher Thron". Die "Stuterei" wurde bereits 1449 erstmals erwähnt, so gilt Bleesern als die älteste erhaltene Gestütsanlage Europas – auch wenn für den Erhalt noch Einiges zu tun ist. Fachleute sehen in den Überresten außerdem das früheste Zeugnis des höfischen Dresdner Barocks. Baumeister Wolf Caspar von Klengel plante die symmetrisch angelegte Vierseitanlage mit Rundbogen-Toren, bekrönt von markanten Schlusssteinen nach dem Dreißigjährigen Krieg. Die Pracht muss so groß und Bleesern so anziehend gewesen sein, dass der Kurfürst gern und häufig dort weilte. Seit 2010 macht sich ein Förderverein für den Wiederaufbau stark. Bildrechte: Förderverein Hofgestüt Bleesern e.V.