Ihre Mission ist das Sammeln: 1912 wurde die Deutsche Bücherei in Leipzig gegründet. Da hatte die Stadt an der Pleiße das konkurrierende Frankfurt am Main längst als Buchstadt abgehängt. Es war also nur folgerichtig, dort alle Werke zu archivieren, die in deutscher Sprache gedruckt und verlegt wurden oder sich im Ausland mit uns Deutschen und unserer Kultur beschäftigten. Bis zur teilungsbedingten Gegengründung in Frankfurt 1947 wohnte in Leipzig das "Gedächtnis der Nation". Seit 1990 wird es in beiden Städten gleichberechtigt und arbeitsteilig permanent aktualisiert. Rund 40 Millionen Medien lagern inzwischen in Leipzig, die meisten in Buchform, aber auch Tonträger gibt es, hat in Leipzig doch seit 2010 auch das Musikarchiv seinen Sitz. Täglich kommen etwa 1.400 neue Medien hinzu. Aufbewahrt werden sie u. a. in den weißen Büchertürmen, die als Magazine unübersehbar in den Himmel ragen. Das staunenswerte Innenleben lässt sich am Tag des offenen Denkmals digital besichtigen. Und wo gelesen wird, zeigen die Damen und Herren der Bücher am 13. September bei einer virtuellen Führung auch.

Die Deutsche Nationalbibliothek mit den Büchertürmen Bildrechte: IMAGO