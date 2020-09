"Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken." Wie sich der Tag des offenen Denkmals 2020 neu erfindet

Großevents, wie auch der Tag des offenen Denkmals eins ist, sind Corona-bedingt nicht möglich. Also rief die Stiftung Denkmalschutz im Frühjahr auf, digitale Angebote zu machen. Schlösser, Parks oder Kirchen sind am Sonntag nun aus der Ferne in 360-Grad-Präsentationen, bei virtuellen Führungen oder in Filmen zu sehen. Doch auch analoge Angebote zum Besuch vor Ort gibt es einige. Sie alle zeigen vor allem eins: riesiges Engagement! Unsere Empfehlungen für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.