Kumail tritt als Comedian auf den Kleinbühnen Chicagos auf, wo er seine pakistanische Herkunft, seine doppelte Identität zum Thema macht. Hier lernt er auch die zauberhafte Emily kennen (Zoe Kazan), im Grunde die Frau seines Lebens, wären da nicht seine pakistanischen Eltern, die ihn unbedingt in eine arrangierte Ehe pressen wollen. Als Emily schwer erkrankt, weicht er im Krankenhaus nicht von ihrer Seite. Kumail versucht berufsbedingt in jeder Situation seines Lebens einen Witz zu machen, was nicht immer gelingt, aber gerade darum sehr lustig ist.



Hauptdarsteller Kumail Nanjiani, der mit seiner Frau das sehr pointierte Drehbuch schrieb, erzählt hier mit wunderbarem Humor und mit viel Selbstironie seine eigene Lebensgeschichte und berichtet zugleich herrlich entspannt, leise, fast melancholisch vom Clash der Kulturen, der hier keineswegs bedrohlich erscheint, eben weil Kumail all diese Menschen mit ihren Eigenheiten bestens kennt und innig liebt.