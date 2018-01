Liam Neeson ist zum sympathischen Sinnbild unserer alternden Gesellschaft geworden. Als nun nicht mehr taufrischer Schauspieler bleibt er gut in Form und spielt in einem Action-Film nach dem anderen meist den Mann, der in ausweglosen Situationen seine Familie mit allen Mitteln verteidigt, selbst wenn er bei den Verfolgungsjagden und Prügeleien ächzt und stöhnt. Das Rezept funktioniert auch bei "The Commuter", also "Der Pendler", erstaunlich gut.



Neeson spielt hier einen Versicherungsmakler, der in seinem New-Yorker Vorortzug zum sehr menschlichen Helden wider Willen wird. Es ist eine raffinierte Verschwörung, ein mörderisches Puzzlespiel bei rasanter Fahrt und zugleich ein ganz klassisches Agatha-Christie-Spiel an einem begrenzten Ort und mit begrenzter Personenzahl. Regisseur Jaume Collet-Serra lässt es sehr unterhaltsam krachen, gibt seinem Star zum Glück aber immer genügend Raum, um den gut gereiften Charme zu entfalten.