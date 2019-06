Regisseur Jim Jarmusch hat es immer wieder verstanden, alte Genres neu zu beleben. In "The Dead Don't Die" bedient er sich der Muster des Zombie-Genres, ohne allerdings recht begreiflich zu machen, was ihn daran gereizt haben mag. Meister des Genres wie George A. Romero, auf den sich Jarmusch stilistisch bezieht, haben mit ihren Werken auch bissige Kommentare zur Zeit und Gesellschaft geliefert, Jarmusch gelingt das nur sehr begrenzt.