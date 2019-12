Großmutter "Nai Nai" wird sterben. Es bleiben ihr vielleicht noch drei Monate, so lautet die niederschmetternde Krebs-Diagnose, die ihr allerdings von der Familie nicht mitgeteilt wird. Zu einer Hochzeitsfeier reisen auch die amerikanischen Verwandten nach China, die Feier wird für sie alle ein Abschiednehmen von der geliebten, sehr resoluten alten Dame. Vor allem die erfolglose, in New York lebende Autorin Billi (hinreißend gefühlvoll von Awkwafina gespielt, dem Star aus "Crazy Rich Asians") leidet sehr unter der absurden Situation, denn sie liebt ihre Großmutter sehr. Trauer, die sich nicht zeigen darf, der Schmerz, der im Schweigen erstickt wird – ein anstrengendes Fest der Lügen und der liebevollen Verstellung.

Während ihres Aufenthalts in China entdeckt die amerikanische Billi das Land ihrer Eltern wieder. Bildrechte: Casi Moss/DCM A24

Aus dieser im Kern wahren Geschichte machte Regisseurin Lulu Wang ein kleines, figurenreiches Meisterstück, in dem sich viele, sehr komische Momente in die Traurigkeit mischen und genaue, kluge Beobachtungen der unterschiedlichen kulturellen Erfahrungen in China und den USA zu erleben sind. Wie es sich für eine chinesische Hochzeit gehört, wird in einem so unerträglichen Ausmaß getafelt, dass sich die Tische biegen und man automatisch überlegt, wo sich das nächste chinesische Restaurant auf dem Heimweg befindet.