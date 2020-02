Eigentlich will sich der amerikanische Drogenboss Mickey Pearson (Matthew McConaughey) zur Ruhe setzen und ein bürgerliches Leben führen. Doch dafür braucht er einen solventen Käufer für seine exzellenten Londoner Marihuana-Plantagen. Weil schon bald halb London auf die Goldgrube scharf ist, entsteht ein brutaler Konkurrenzkampf um den Deal.

In guter alter Guy-Ritchie-Manier packt der Regisseur, der hier stilistisch zu seinen erfrischenden Anfängen zurückfindet, gleich in den Beginn so viel rasant geschnittenes Material, dass einem Hören und Sehen vergeht. Doch die Überfülle sortiert sich im Verlauf des Films und ergibt tatsächlich überraschenden Sinn und Unterhaltsamkeit. Dazu tragen die Schauspieler mit sichtbarer Lust bei, besonders sehenswert: Hugh Grant als schmieriger Ermittler, dessen Gier seine Gesetzestreue schnell außer Kraft setzt.