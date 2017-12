Der Grieche Giorgos Lanthimos ist einer der eigenwilligsten Filmemacher Europas, dessen Filme wie "The Lobster" tief verstörende Seherfahrungen bieten. Auch sein zweiter englischsprachiger Film "The Killing of a Sacred Deer" ist höchst beunruhigend und bis zum verblüffenden Ende geheimnisvoll, ein wuchtiger Thriller, der antike Mythen aufgreift.