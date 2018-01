Unter den herrlich eigenwilligen Filmemachern Mexikos ist Amat Escalante einer der auffälligsten, ein großer Kinovisionär, dessen Arbeiten wie "Heli" auf Festivals faszinieren und auch schockieren. "The Untamed", also "Die Ungezähmten", lief in Venedig, ein abgefahrener Trip in die Untiefen der Lust, ein vollkommen fantastisches, erotisches Spiel.