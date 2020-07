Diesen Prozess empfindet Oberender nicht per se als schlecht, allerdings als einseitig: "Dass wir in einer Situation leben, in der es überhaupt nicht in den Sinn kommt, gesamtgesellschaftlich auch was vom Osten und seiner Geschichte zu lernen." Der Prozess hätte den Osten nicht selbstbewusster gemacht und viele auch frustriert.