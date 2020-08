Im eindrucksvollen, großen Rittersaal hat heute die Liebe ihren Platz gefunden, hier können sich Paare das Ja-Wort geben. Überhaupt hat sich das mittelalterliche Gemäuer zum Hochzeitsmagneten entwickelt. Wer will, kann sich kirchlich in der spätgotischen Burgkapelle trauen lassen, standesamtlich im mittelalterlichen Palais, auch im Schwindpavillon oder ganz naturnah im Lusthaus-Park ist eine Vermählung möglich.

Natürlich ist die Burganlage auch einen Besuch wert, wenn man keine akuten Hochzeitsabsichten hat. Immerhin ist es die besterhaltene, romanische Wehranlage Sachsens. So beeindruckt die Kapelle mit ihren drei geschnitzten spätgotischen Flügelaltären aus der Werkstatt von Peter Breuer, einem Schüler des berühmten Tilman Riemenschneider. Das Burgmuseum vermittelt unter anderem einen Einblick in die historischen Wohnräume.

Nach Jahren des Verfalls zu DDR-Zeiten wurde das Schloss eindrucksvoll wieder hergerichtet. Heute kann man im Delitzscher Schloss heiraten oder ein Instrument erlernen, die Kreismusikschule befindet sich in dem Gebäude. Im Museum kann man sich in vergangene Zeiten hineinversetzen, prächtige Wohngemächer aus dem 18. Jahrhundert oder eine Schlossküche vermitteln einen Eindruck vom Leben damals.

Die Burg Stolpen liegt ca. 27 Kilometer östlich von Dresden, gleich weit entfernt von der sächsischen Landeshauptstadt und der Sächsischen Schweiz. Sie hatte eine berühmte Bewohnerin, die allerdings wohl gerne darauf verzichtet hätte: fast 50 Jahre verbrachte Constantia Gräfin von Cosel , die Mätresse von August dem Starken unfreiwillig in dem Gemäuer. Ihr Aufstieg bei Hofe war beachtlich, desto größer ihr Sturz. Noch 1706 ernannte sie der Kaiser zur Reichsgräfin von Cosel – auf Wunsch des mächtigen August. Doch dann fiel die Gräfin Cosel in Ungnade und wurde verbannt. Sie landete letztlich am 24. Dezember 1716 auf der Burg, die sie nie wieder verlassen sollte und wo sie 1765, im beachtlichen Alter von 84 Jahren starb. In der Stolpener Burgkapelle wurde sie bestattet. Eine Dauerausstellung im Johannisturm, ihrem letzten Wohnsitz, ist ihr gewidmet.

Dem Besucher steht das Tor der Burg Stolpen glücklicherweise jederzeit offen und so lässt sich hier anschaulich Geschichte erfahren. Eine weitere Dauerausstellung vermittelt eine Vorstellung von den düsteren Schrecken der Folter. Auch auf der Burg Stolpen gab es eine Folterkammer, in der mit grausigen Hilfsmitteln Geständnisse und Bekenntnisse erpresst wurden. Immerhin bis weit in das 18. Jahrhundert hinein war die Folter in Sachsen zugelassen. Zahlreiche Foltergerätschaften kann man heute in dem Stolpener Folterkeller mit Schaudern betrachten. Das ist nichts für Zartbesaitete, auch kleinere Kinder sollten vielleicht lieber nicht in diese Räume gehen.